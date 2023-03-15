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Şiddetli yağış Sori Şelalesi'ni coşturdu 

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışın ardından bir şelalenin coştuğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 15:53
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Şiddetli yağış Sori Şelalesi'ni coşturdu 

Şiddetli yağış Sori Şelalesi'ni coşturdu 
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İHA'nın haberine göre, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olan sağanak yağışlar pek çok ilde sel felaketine neden oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ ve ilçelerinde de sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Sağanak nedeniyle kentin bazı noktalarında su taşkınlıkları meydana geldi.

Etkili yağışlar Alacakaya ilçesinde bulunan Sori Şelalesi'nin taşmasına sebep oldu. İki dağ arasından dökülen ve etkili olan yağışların şiddetini en ne gösteren şelalenin coşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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