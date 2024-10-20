Şiddetli yağışlar İtalya'da can aldı

Ulusal basında yer alan haberlerde, ülke genelinin aşırı yağışların etkisiyle sular altında kaldığı belirtildi.

Ülkenin orta kesimindeki Bologna kenti yakınlarındaki Ravone Nehri'nin aşırı yağışların etkisiyle taştığı, pek çok caddenin suyla kaplandığı kaydedildi. Bologna cadde ve sokaklarının sular altında kaldığı görüntüler, sosyal medyada en çok paylaşılan görüntülerden oldu.

Bologna Belediye Başkanı Matteo Lepore'nin, kent sakinlerine arabalarına binmeme ve evlerinde zemin kattan uzak durmaları çağrısı yapması, basına yansıdı.

Bologna yakınlarındaki Pianoro'da dün akşam otomobiliyle sel sularına kapılan 20 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başbakanlıktan sel felaketine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan Giorgia Meloni, Bologna'dan başlayarak ulusal topraklarımızın çeşitli bölgelerini etkileyen olumsuz hava koşullarının sonuçlarını dikkatle takip ediyor. Başbakan Meloni, Pianoro'da hayatını kaybeden kişinin ailesine yakınlığını belirtiyor ve Sivil Savunma Bakanı Nello Musumeci ve Sivil Savunma Başkanı Fabio Ciciliano ile sürekli temas halinde." ifadeleri kullanıldı.

Bologna kentinin içinde bulunduğu Emilia-Romagna Bölgesi’nde yaklaşık bin kişinin sel nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığı belirtildi.

Diğer yandan, Po Nehri'nin geçtiği Torino ve Piacenza kentlerinde de bazı noktalarda taşma seviyesine geldiği aktarıldı.

Ülkenin güneyinde Sicilya Adası'ndaki Katanya kenti de aşırı yağışlardan etkilendi. Kent merkezindeki Etnea Caddesi'nin tamamen sular altında kalıp adeta nehre dönüşmesinin görüntüleri, sosyal medyaya yansıdı. Burada motosikletiyle sele kapılan bir kişinin güçlükle kurtarıldığı görüldü.

Şiddetli yağışlar nedeniyle adanın batısındaki Palermo kentinin havalimanında pist ve apronun bir bölümü sular altında kalınca havalimanı dün akşam hava trafiğine kapatıldı, durumun sabah saatlerinde normale döndüğü ve havalimanın açıldığı bildirildi.

Başbakanlık Sivil Savunma Birimi, bugün için 5 bölgede "turuncu" ile alarm seviyesini en yüksek 2. düzeye çıkardı.