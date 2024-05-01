Şiddetli yağışlar tarım arazilerini göle çevirdi

Kaynak: İHA
Şiddetli yağışlar tarım arazilerini göle çevirdi
Konya’nın Karapınar ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu ekili tarım arazileri göle dönerken, ilçe merkezinde su baskınları meydana geldi.

Karapınar’da 2 gündür etkisini gösteren şiddetli yağmur, ekili tarım arazilerini sular altında kalmasına neden oldu. Özellikle yeni ekilen mısır tarlalarının büyük zarar gördüğü öğrenilen kentte, Türkiye'nin en kurak ve en az yağış alan bölgesi olmasına rağmen metrekareye 1 günde 50 kilo yağış düştüğü bildirildi.

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Kurak bir mevsim geçiren Karapınar’da son yağışlar yüz güldürse de ürünlerin zarar görmesi çiftçileri endişelendiriyor. Yağışlar ilçe merkezinde de vatandaşlara zor anlar yaşattı. Belediye ekiplerinin tıkanan rögarları açmak için çalışmaları sürüyor.

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