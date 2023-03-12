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Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı

Suudi Arabistan'ın başta Mekke olmak üzere birçok kentinde şiddetli yağış uyarıları yapılmasının sonrasında ülkede 'uzaktan eğitim' kararı alındı.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 01:11
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Şiddetli yağışların ardından Suudi Arabistanda uzaktan eğitim kararı alındı

Suudi Arabistan'da uzaktan eğitim kararı alındı
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(AA)- Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Mekke, Cidde, Taif, el-Baha ve el-Mehva kentleri eğitim müdürlükleri, Ulusal Meteoroloji Merkezi'nden alınan yağış uyarılarına dayanarak yarın ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitimin uzaktan yapılacağını duyurdu.

Eğitim müdürlüklerinden yapılan açıklamalarda, uzaktan eğitim kararının öğrenci ve eğitimcilerin güvenliğinin temin edilmesi için alındığı kaydedildi.

Taif Üniversitesinden yapılan açıklamada da üniversitenin eğitimlere yarın uzaktan devam edeceği aktarıldı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi'nden 10 Ocak'ta yapılan açıklamada, sağanak nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Yaşamını yitirenlerden birinin Medine'de yağmur sularının oluşturduğu birikintide, diğerinin ise Asir bölgesinde Zehban Vadisi'nde oluşan bir su bataklığında boğulduğu kaydedilmişti.

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