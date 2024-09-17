Sierra Leone’da bina çöktü: 8 kişi öldü

Sierra Leone’un başkenti Freetown’da 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

BBC’nin haberine göre, şehrin doğusunda hem konut hem de ticari amaçlarla kullanılan 7 katlı bir bina öğle saatlerinde çökme meydana geldi. Yerel yetkililer, aralarında 3 çocuğun bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ülkenin Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan duyuruda, enkazdan 6 kişinin kurtarıldığı, mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Çökmenin sebebi için inceleme devam ediyor.