İbn-i Sina ve Mimar Sinan yüzyıllar önce önerdi. Şifa bombası besinin faydaları saymakla bitmiyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan deve kuşu yumurtasının faydaları dikkat çekti.

Deve kuşu yumurtasının hem Mimar Sinan'ın hem de İbn-i Sina'nın önerdiği en önemli besinler arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Deve kuşu yumurtasıyla ilgili tüm detaylar…

DEVE KUŞU YUMURTASININ FAYDALARI

-Yumurtanın kabukları aynı zamanda güzellik malzemesi olarak da kullanılırdı. Ciltteki yüzeysel enfeksiyon oranını azaltan deve kuşu yumurta kabukları daha beyaz ve parlak bir cilt sağlardı.

-Ağız içi yara ve diş çürümelerini engeller.

-Doğa da bulunan protein maddesi bakımından en zengin yumurtadır. Eski yıllarda uzun yollara çıkmadan önce bu kuşların yumurtasını tüketilirmiş. Bunun nedeni ise uzun süre tok ve dinç tuttuğundan olduğu biliniyor.

- Sıfır kolesterole sahip bu yumurta kalp ve damar sağlığı için birebir fayda sağlar. Bu sayede damar tıkanıklığını önleyerek kalp krizi sirkini azaltır.

- Sodyum kandaki hücrelerin dengesiz çoğalmasını sağlayarak tansiyonun yükselmesine neden olur. Ancak deve kuşu yumurtası sodyum içermediğinden tansiyona neden olmaz.

- İçerdiği antioksidan sayesinde vücudu temizlemenin yanı sıra ağız ve diş sağlığına da katkı sağlar. Özellikle tükürükteki çözücü asit oranını artırarak diş ve ağız içindeki enfeksiyon miktarını da azaltır.

- Kemik ve eklem sağlığındaki temel madde olan kalsiyum bakımından da oldukça zengindir. Özellikle uzmanlar hamile ve ergenlerin tüketmesini öneriyor. İleri yaşlarda yaşanma ihtimali olan kemik erimesi gibi durumların yaşanma riskini azaltıyor.

DEVEKUŞU YUMURTASI NASIL KULLANILIR

Devekuşu yumurtasının etki alanı bilimsel bir araştırma olmamakla birlikte yaklaşık 60 m2 olduğu tahmin edilmektedir

Devekuşu yumurtasının çalışma prensibi, gıdanın bozulması ve koku yaymasıdır. Gıda içinde oluşan bakteriler, insanlar gibi oksijeni tüketerek dışarıya gaz salgılarlar.

Bu koku haşereleri öldürmez, öldürmüş olsa kimyasal ilaçlardan farklı olmaz, bulunduğu ortamda insana da zarar verir.

Örümcek, akrep, karınca, kuş, arı gibi hayvanlar yumurta kokusunu sevmediği için mekana girmezler

Deve kuşu Yumurtası örümceklerle dolu bir odaya asılırsa örümcekler kokuya alışır mekanı terk etmez. Bir kaç temizlikten sonra yeni oluşum olmadığı görülür.

Yumurta koku prensipli çalıştığı için açık alanda etki etmez, çünkü açık alanda kokuyu muhafaza edemezsiniz

Sera gibi yarı kapalı alanlarda %50 başarı sağlamaktadır

Yumurtanın üzerinde gözenekleri kapatılmamalıdır, oksijen alışverişini etkileyeceği için yumurta kusma hatta patlama yapabilir

Yumurtayı boyama, koli içinde bekletme, kase içinde saklanması oksijen alışverişini etkiler yapılmamalıdır

Deve kuşu yumurtası oda sıcaklığında tutulmalıdır, ani ısı değişikliklerinden korunmalıdır, Soba, kalorifer, klima, güneş ışığı gibi ani ısı değişikliği yapacak ortamdan uzak tutulmalıdır, klima, soba, kaloriferin gibi cihazların karşı yada çapraz duvarına konulabilir, aksi halde yumurta kusma, hatta patlama yapabilir

Yumurta naylon file ile teslim edilir, sade ve ucuz bir çözümdür, istenirse estetik makrome ipinden el örgüsü çalışmalar yapılabilir.

Deve kuşu yumurtası bakır, prinç gibi metal aparatlarla da asılabilir, askı aparatının oksit yapmayacak metallerden seçilmesi yumurta sağlığı için önemlidir.

Boş deve kuşu yumurtası kabuğu, düzgün boşaltılmadıysa içinde kalan tortular sayesinde haşerelere kısa süre etki edilebilir. Dolu ve boş yumurta farkı, Boş parfüm şişesi ile dolu parfüm şişesi arasındaki fark gibidir.

Deve kuşu yumurtasının ömrü ile ilgili net bilgi olmamakla birlikte, camilerdeki kullanım süreleri göz önüne alındığında kırılmadığı sürece evladiyelik olduğu tahmin edilmektedir.

Deve kuşu yumurtasını meraklı ellerden korumalı, çalkalanması engellenilmelidir.

Haşere için kullanılan Deve kuşu yumurtaları içi bozuk cılk yumurtalar oldukları için gıda olarak tüketilmeye çalışılmamalıdır.

Deve kuşu Yumurtası haşere kovmak için kırılarak boya yada harç içerisine katılmamalıdır.