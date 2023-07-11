Şifa deposu 7 yeşil besin. Uzmanı açıkladı

CNN Türk’te yer alan habere göre; Dr. Fevzi Özgönül, “Sağlıklı bir vücut elde etmek için sofralarınızdan eksik etmemeniz gereken 7 muhteşem yeşil besini mutlaka tüketmelisiniz” sözlerini kullandı.
Dr. Fevzi Özgönül konu hakkında önemli bilgiler verdi.
İŞTE SAĞLIK DEPOSU 7 YEŞİL BESİN…
-Enginar
-Bezelye
-Bakla
-Ispanak
-Taze fasulye
-Taze sarımsak
ŞİFA NEDİR?
Sözlükte “bir hastalığı tedavi etmek, hastayı iyileştirmek” anlamında masdar olan şifâ’ “hastalıktan kurtulma, iyileşme; ilâç” mânasında isim şeklinde kullanılır.