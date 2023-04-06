Uyumadan önce 1 bardak içilmesi yetiyor. Şifa deposu karışım Ramazanda tok tutuyor

Ensonhaber’de yer alan habere göre; Gece boyunca vücuda etki eden besinlerin uyumadan önce tüketilmesinin önerildiği biliniyor.

Özellikle Ramazan ayında sahurda sütün bu konuda tercih edildiği bildirildi. Hem tok tutması hem de sağlığa faydalı olması nedeniyle süt karışımları sahur sofralarında yer aldığı ifade edildi.

1 BARDAK YETİYOR

1 bardak süte 1 çay kaşığı karabiber ekleyip içerseniz, gece boyu vücudunuza etkilerine inanamayacaksınız.

İŞTE KARABİBERLİ SÜTÜN FAYDALARI…

-Boğazda oluşan kızarıklık ve şişliklerin giderilmesinde etkili olan karışım, dayanılmaz hale gelen öksürüğün giderilmesine karşında büyük fayda sağlıyor.

-Karabiberli süt, üst solunum yolu enfeksiyonlarında tedavi yöntemleri arasında sıkça kullanılmaktadır.

-Aynı zamanda karabiber bağışıklık sistemini de güçlendirerek özellikle mevsim geçişleri ve beslenme değişikliklerinde vücudu koruyor.