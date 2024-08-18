Şifa deposu meyvenin kilosu tarlada 50 markette 100 TL

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde sofralık çekirdekli siyah üzüm sınıfındaki tescilli Cimin üzümü yetiştiren çiftçiler, bu yıl verimin iyi olması ve piyasada oluşan toptan fiyatlardan memnun kaldı.

8 bin 650 dekar bağda yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen Cimin üzümünü, hem iç piyasada tüketiliyor hem de yurt dışından talep görüyor. Üzümlü'deki üzüm hasadının, hava şartlarına göre Ekim ayının sonuna kadar devam edeceği ifade edildi.

TARLADA 50 MARKETTE 100 TL

Cimin üzümünde bu yıl hasat erken başlarken üzümün kilosu, tarlada 50-60 lira, markette 100-120 liradan satılıyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde Malatya ve Elazığ'ın ardından en çok üzüm üretilen Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki yaklaşık 10 bin dekar üzüm bağında yılda yaklaşık 6 bin ton Cimin üzümü üretiliyor.

ŞEKER ORANI DÜŞÜK

Yoğun talep gören Cimin üzümü, şeker oranının düşük olması sebebiyle de özellikle diyabet hastalarınca tercih ediliyor.

"KAN YAPICI ÖZELLİĞİ VAR"

Üzümlü'ye bağlı Baybırbağ köyünde hasat yapan Pehlül Toprak, “Üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Buradaki bağlar 200 yıl öncesine dayanıyor, geçim kaynağımız üzüm yetiştiriciliğidir. Siyah üzümün insana çok büyük faydaları vardır. Kan yapıcı özelliği vardır, ayrıca çekirdeği de antioksidan taşımaktadır. Üzüm hasadı Ağustos’un ortalarında başlar, Kasım ayına kadar devam eder” diye konuştu.

"HASADIN EKİM AYININ SONUNDA KADAR DEVAM ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Erzincan üzümünün özel bir üzüm olduğuna değinen Recep Çetin ise, “Üzümümüzün tadı, aroması çok farklı. O yüzden Türkiye'de tek denilebilecek nadir üzümler arasında. Başta Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. Bu sene rekoltenin yüksek olmasından dolayı hasadın Ekim ayının sonunda kadar devam etmesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.