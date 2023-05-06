Sıfır araç satışında seçim düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarında problemlere yönelik adım attı.

Sıfır araç satışında seçim düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı, sıfır araç satışlarındaki sorunlara çözüm getirmek amacıyla önemli bir adım attı. İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. Buna göre, yetki belgesi iptaline yönelik bölüme yeni bir madde eklendi.

Artık, araç satışından kaçınan, üretici fiyatları veya distribütör tarafından tavsiye edilen fiyatın üzerinde fiyat talep eden, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlayan ya da takas fiyatını piyasa fiyatının altında belirleyen firmaların yetki belgeleri iptal edilecek.

Bu kararla birlikte, sıfır araç satışlarında yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

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