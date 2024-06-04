Sıfır otomobil fiyatlarında büyük düşüş

Mayısta otomobil satışları bir 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 8,19 azalışla 80.260 adet açıklanırken, hafif ticari araç pazarı yüzde 17,0 azalışla 20.045 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği tarağından açıklanan veriler çerçevesinde, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise bir 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 6,0 oranında artış göstererek 471.743 adet oldu.

Yapılan açıklamada, "Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yıla göre yüzde 10,25 oranında artarak 375.097 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 7,9 azalarak 96.646 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 Mayıs ayında yüzde 10,1 ,otomobil pazarı yüzde 8,19, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 17,0 oranında azaldı.” İfadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, 2024 yılı Mayıs ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarının 2023 yılı Mayıs ayına oranla yüzde 10,1 azalışla100.305 adet olduğu belirtilirken, 2024 Mayıs ayında otomobil satışları bir 2023’ün aynı ayına kıyasla yüzde 8,19 azalarak 80.260 adet olduğu belirtildi.

Hafif ticari araç pazarı yüzde 17,0 azalarak 20.045 adet olduğu belirtilen açıklamada, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 45,7 artış kaydettiği ifade edildi.

Söz konusu açıklamada, otomobil pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 48,5 artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Mayıs ayı ortalama satışlara göre yüzde 35,6 arttığı aktarıldı.