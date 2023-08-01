Sıfır ve 2. el araba fiyatları düşecek mi? Uzmanı madde madde ne olacağını açıkladı

Özpeynirci, sıfır ve 2. el araba fiyatlarının geleceğini etkileyecek kriterleri Twitter sayfasında paylaştı.

Pazarın seyri neye bağlı?

Özpeynirci, “Gerçekten ihtiyacı olan perakende ve filo müşterilerinin talebi karşılandıktan sonra pazarın seyri ne olur diye bakarsak, açıkçası aşağıdaki kriterler belirleyecek” diyerek şu maddeleri sıraladı:

-Dövizden ve üretim maliyetlerinden dolayı artma eğilimini sürdüren araç fiyatları,

-Akaryakıt zamlarının lojistik başta olmak üzere tüm gider kalemlerine yansıması ve yüksek enflasyon sebebiyle operasyonel giderlerin artması, bunun da ürün maliyetlerine yansıması,

-1.6 ve altında motora sahip tüm modellerin en yüksek vergi dilimi olan yüzde 80’e dayanması,

-Engelliler için belirlenen sınırda çok az seçenek kalması ve yılbaşında hangi oranda artırılacağı,

-Yılbaşında vergi matrahlarının hangi oranda artırılacağına bağlı olarak yüzde 45-50-60-70 dilimlerine hangi modellerin inebileceği,

-Mart sonu olması beklenen yerel seçimler öncesi ve sonrasında izlenecek maliye politikası. (Cari açık mı yoksa ÖTV gelirleri mi önceliklendirilecek?)

Fiyatlar düşecek mi?

Özpeynirci, sıfır ve 2. el araba fiyatlarının düşüp düşmeyeceği konusunda ise net bir tahminde bulunmadı. Ancak, “Fiyatların düşmesi için yukarıdaki kriterlerin olumlu yönde değişmesi gerekiyor. Aksi takdirde fiyatlar stabil kalabilir veya artabilir” dedi.