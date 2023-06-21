Sıfır ve 2. el araç satışında yeni şartlar. Bu kriterler yoksa satamayacaksınız

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle görüştü. Bakanlık, ‘6 ay ve 6 bin km’ şartının şahısları da kapsaması ve ilan sitelerine fiyat düzenlemesi getirilmesi gibi yeni düzenlemeler için ilk sinyali verdi.

Sıfır ve 2. el araç satışında yeni şartlar. Bu kriterler yoksa satamayacaksınız

İkinci el araç piyasasındaki fahiş fiyatların önüne geçmek için 1 Temmuz 2022’de yürürlüğe giren sıfır aracın satışında ‘6 ay ve 6 bin km’ şartıyla ilgili düzenlemenin kapsamı genişliyor.
Ticaret Bakanlığı yalnızca firmalar, galeriler ve kiralama şirketleri için geçerli olan yasağın şahısları da kapsaması için harekete geçti.

Hürriyet'in haberine göre, masada şahıslar için senede üç adetle sınırlı olan araç devir sayısının azaltılması ve ilan sitelerine herkesin istediği gibi araç fiyatı girememesini sağlayacak düzenlemeler de var. Konuyla ilgili sinyaller ise önceki gün Ankara’da gerçekleşen otomotiv zirvesinde verildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat göreve başladıktan sonra ilk kez otomotiv sektörünün çatı örgütleriyle bir araya geldi.

BAKANLIK YATIRIM TALEBİNİN FARKINDA

Görüşmelerde öne çıkan konulardan biri otomobilin yatırım aracı olarak görülmesi ve alınır alınmaz ikinci el ilan sitelerinde liste fiyatının üzerinde rakamlarla satışa konulması oldu. İkinci el araç sektörü temsilcileri toplantıda, ‘6 ay ve 6 bin km’ şartının sadece işletmeler için geçerli olmasının kayıt dışılığı artırdığını ve otomobili yatırım aracı olarak gören bireyler üzerinden fiyatların artmaya devam ettiğini bildirdi.

Bakanlık yetkilileri ise yatırım amaçlı talebin farkında olduklarını, piyasa bozucu hareketleri engellemek için şahısları da kapsayacak düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

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