Sigara ev yaktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde elinde sigara yanarken uyuyakalan şahıs, koltuğun tutuşmasıyla çıkan yangında yaralandı.

Sigara ev yaktı

İHA'nın haberine göre, olay, Ege Mahallesi 418. Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi.

K.C. evinde elinde sigarayla uyuyakaldı. Bir süre sonra düşen sigara, K.C.'nin yattığı koltuğu tutuşturdu. Evden çıkan dumanları fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Korku ve paniğe neden olan yangında, yoğun dumandan etkilenen K.C. ve apartman sakinlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, apartman sakinleri de doğal gazı kesmek için geç kaldıklarını iddia ettikleri firma yetkililerine tepki gösterdi.

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