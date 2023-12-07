Sigara fabrikası gibi ev

Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesindeki bir apartmanda, camlarının karton yapıştırılarak dışarıdan görünmesini engelleyecek şekilde kapatıldığını fark eden polis, yaptıkları teknik ve fiziki takipte içeriye şüpheli şahısların girip çıktığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 47 bin 400 adet doldurulmuş makaron, 10 kilo açık kıyılmış tütün, 2 adet otomatik sigara sarma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.