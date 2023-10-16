Sigara firmalarına ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı inceleme ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Bakanlığın müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına toplam 215 milyon TL ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandı.

Bakanlık müfettişlerince yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edildi. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 milyon TL ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon TL idari para cezası kararı olmak üzere toplamda 215 milyon TL kamu zararı tahsili için işlemlere başlanıldı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimler azami hassasiyetle takibi yapılmakta olup, söz konusu sektörde dahil olmak üzere bütün sektörlerimizde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, Devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.