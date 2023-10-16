Sigara firmalarına ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığınca çifte fatura düzenlediği tespit edilen sigara firmalarına 215 milyon lira para cezası verildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sigara firmalarına ceza yağdı. Ticaret Bakanlığı açıkladı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte, serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı inceleme ve soruşturmaların titizlikle devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Bakanlığın müfettişlerince sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına toplam 215 milyon TL ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idari para cezası uygulandı.

Bakanlık müfettişlerince yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edildi. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 milyon TL ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon TL idari para cezası kararı olmak üzere toplamda 215 milyon TL kamu zararı tahsili için işlemlere başlanıldı.

Açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimler azami hassasiyetle takibi yapılmakta olup, söz konusu sektörde dahil olmak üzere bütün sektörlerimizde bu ve benzeri ihlalleri engellemek, Devletimizin ekonomi politikalarını etkili bir şekilde uygulamak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Öne Çıkanlar
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 15 Ekim MasterChef’te kim gitti?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 119. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
New York Times İsrail’in Gazze’iyi işgal planını adım adım açıkladı
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
İmamoğlu elindeki bulgurdan da olacak ya da...
Son Haberler
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Gündem
Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu Magazin
Eda Ece'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Rusya tepkisi Dünya
Güney Kore'den Kuzey Kore'ye Rusya tepkisi
Jandarma ekiplerinden Aydın'da şok uygulaması Gündem
Jandarma ekiplerinden Aydın'da şok uygulaması
Kadınlara mucize ot ortaya çıktı. 3 kabusa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kadınlara mucize ot ortaya çıktı. 3 kabusa iyi geliyor
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli? Keşfet
Masterchef Kerem kimdir? Masterchef All Star Kerem Giritlioğlu kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman? Magazin
MasterChef All Star 120. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?