Sigara içebilmek için 'bomba' muhabbeti yaptılar. Uçak 10 saat sonra havalandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Batman’a giden Anadolujet uçağı, iki yolcunun sigara içebilmek için “bomba” muhabbeti yapması nedeniyle yaklaşık 10 saat sonra havalandı.

KAYNAK: İHA
Sigara içebilmek için 'bomba' muhabbeti yaptılar. Uçak 10 saat sonra havalandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'da, iddiaya göre, Anadolujet’in saat 07.35’te Batman’a gidecek olan TK-7370 sefer sayılı uçağı uzun süre kalkmayınca iki yolcu sigara içmek için aralarında “Bomba var” muhabbeti yaparak sigara içmek istedi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Konuşmayı duyan yolculardan biri durumu görevlilere bildirip, ihbarda bulundu. İhbar üzerine uçağın kalkışı durdurulup, yolcular indirilerek bomba araması yapıldı.

İhbar asılsız çıkınca 2 kişi gözaltına alındı.

Uçak, son kontroller yapıldıktan sonra Batman’a inmek üzere saat 16.30’da kalkış yaptı.

Öte yandan, mevcut sefer gecikince Batman’dan saat 09.35’teki aynı uçakla İstanbul’a gidecek olan yolcular mağdur oldu. Batman yolcuları gelen uçakla İstanbul’a gitti.

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