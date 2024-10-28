Sigara izmariti binayı kule çevirecekti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sigara izmariti binayı kule çevirecekti

Ordu Ünye'de bir apartmanın asansör boşluğuna atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alanın dar olması nedeniyle yangına müdahale ederken zaman zaman güçlük çektiler.

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir apartmanın asansör boşluğuna atılan sigara izmariti yangına neden olurken, çıkan yangın ekiplerin kısa müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, Atatürk Mahallesi Tepe Yolu Sokak üzerinde bulunan 6 katlı bir binanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın asansör boşluğunda bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden bina sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri bodrum katına inerek yangına müdahale etti. Çöp yığınları ve kâğıt parçalarının yoğun olduğu asansör boşluğunda yangını söndüren ekipler yaklaşık yarım saat süren soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın sonrası çevredekiler rahat bir nefes alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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