Sigara kullananlar dikkat... Sigaranın tutuşturduğu kanepenin dumanından zehirlenip öldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Bağpınar Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan ve kısmen felçli olduğu belirtilen Turhan Topçuoğlu'ndan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

DUMANDAN ZEHİRLENEREK HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, girdikleri evde Topçuoğlu'nu hareketsiz yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde Turhan Topçuoğlu'nun yaktığı sigaranın kanepeyi tutuşturması sonucu çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yanan kanepenin de kendiliğinden söndüğü belirlendi. Topçuoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.