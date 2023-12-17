Sigara ve alkole ek zam yolda. İşte sebebi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Mehmet Akif Erdem
Sigara ve alkole ek zam yolda. İşte sebebi
Maliyetlerin artması gerekçesiyle alkol ve sigara üreticilerine 50 milyon liraya varan tutarlarda teminat zorunluluğu getirilmesi bekleniyor. Bu rakamın yeni zammın habercisi olduğu belirtiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı tütün ve alkol üretimi ile ticaretine teminat yükü getirmek için hazırladığı 2023/50 numaralı tebliğ taslağına göre, teminatlar 1 Ocak 2024’te zorunlu hale gelecek ve en geç 60 gün içinde ödenecek. Teminatlar nakit para dışında banka teminatı ya da iç borçlanma senetleriyle de ödenebilecek. Açıklanan taslağa göre sigara üreten ya da ithal eden tüm firmalar 50 milyon TL, makaron üretenler 40 milyon, sigara kâğıdı ve filtre üretenler her biri için 5’er milyon teminat yatıracak.

Bira ve şarap gibi fermante alkol için kapasiteye göre 5 ila 50 milyon lira arasında; rakı, viski, cin ve votka gibi alkol içinse kapasite farkı gözetilmeksizin 50 milyon lira teminat yatırılacak.

ZAM OLARAK YANSIYACAK

Teminat ödemelerinin üreticiyi derinden etkileyeceği ayrıca alkol ve tütün ürünlerine ek zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Sigara ve alkole peş peşe gelen zamlarla birlikte fiyatlar oldukça yükselmişken, yılbaşından itibaren ek zamlarla birlikte bu fiyatların daha da artacağı söyleniyor.

Son Haberler
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Gündem
Tır ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
İkinci toplantıya saatler kaldı! Asgari ücrete yapılacak zam masadan sızdı Ekonomi
İkinci toplantıya saatler kaldı! Asgari ücrete yapılacak zam masadan sızdı
Silah kaçakçılarına 72 ilde operasyon. Binlerce ruhsatsız silah ele geçirildi Gündem
Silah kaçakçılarına 72 ilde operasyon. Binlerce ruhsatsız silah ele geçirildi
Barcelona yine puan kaybetti Spor
Barcelona yine puan kaybetti
İran İsrail ajanını idam etti Dünya
İran İsrail ajanını idam etti
Ali Yerlikaya kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıkladı Gündem
Ali Yerlikaya kaç Suriyeliye vatandaşlık verildiğini açıkladı
ABD ve İngiltere donanması Kızıldeniz'de 15 saldırı uçağı düşürdü Dünya
ABD ve İngiltere donanması Kızıldeniz'de 15 saldırı uçağı düşürdü