Sigara ve alkole ek zam yolda. İşte sebebi

Tarım ve Orman Bakanlığı tütün ve alkol üretimi ile ticaretine teminat yükü getirmek için hazırladığı 2023/50 numaralı tebliğ taslağına göre, teminatlar 1 Ocak 2024’te zorunlu hale gelecek ve en geç 60 gün içinde ödenecek. Teminatlar nakit para dışında banka teminatı ya da iç borçlanma senetleriyle de ödenebilecek. Açıklanan taslağa göre sigara üreten ya da ithal eden tüm firmalar 50 milyon TL, makaron üretenler 40 milyon, sigara kâğıdı ve filtre üretenler her biri için 5’er milyon teminat yatıracak.

Bira ve şarap gibi fermante alkol için kapasiteye göre 5 ila 50 milyon lira arasında; rakı, viski, cin ve votka gibi alkol içinse kapasite farkı gözetilmeksizin 50 milyon lira teminat yatırılacak.

ZAM OLARAK YANSIYACAK

Teminat ödemelerinin üreticiyi derinden etkileyeceği ayrıca alkol ve tütün ürünlerine ek zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor.

Sigara ve alkole peş peşe gelen zamlarla birlikte fiyatlar oldukça yükselmişken, yılbaşından itibaren ek zamlarla birlikte bu fiyatların daha da artacağı söyleniyor.