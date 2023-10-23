Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyan mucize ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Köpekgülü otu; Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyor.

KÖPEKGÜLÜ OTU NEDİR?

Gülgiller familyasından; 2-3 metre boyunda bir ağaçcıktır. Yaprakları 5-7 parçalıdır.

Çiçekleri pembe veya beyazdır. Olgun meyvelerine kuş burnu denir. İçeriğinde şekerler, organik asitler ve C vitamini vardır.

KÖPEKGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?

2,5 tatlı kaşığı dolusu bu otu, ortalarından kesilip bir bardak suya konularak, su kaynama noktasına kadar ısıtılır.

Sonra ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür.