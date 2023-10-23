Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyan mucize ot ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu
İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.
Köpekgülü otu; Sigara ve alkolün zararlı etkilerine karşı koruyor.
KÖPEKGÜLÜ OTU NEDİR?
Gülgiller familyasından; 2-3 metre boyunda bir ağaçcıktır. Yaprakları 5-7 parçalıdır.
Çiçekleri pembe veya beyazdır. Olgun meyvelerine kuş burnu denir. İçeriğinde şekerler, organik asitler ve C vitamini vardır.
KÖPEKGÜLÜ OTU NASIL KULLANILIR?
2,5 tatlı kaşığı dolusu bu otu, ortalarından kesilip bir bardak suya konularak, su kaynama noktasına kadar ısıtılır.
Sonra ateş kısılarak 10-15 dakika daha ısıtma sürdürülür. İnsanı rahatsız eden tüylü çekirdeklerinin ayrılması için bunlar süzülür.