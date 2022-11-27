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Otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışı yasaklanıyor. Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek

Sigara ve tütün reklamları konusunda katı önlemler alan Belçika ve Hollanda hükümetleri, sigara satışları konusunda da ciddi adımlar atmaya hazırlanıyor.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 23:58
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Sigara ve tütün konusunda kararlı adımlar atıyorlar. Belçika ve Hollanda otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışını yasaklanıyor

Otomatlar ve süpermarketlerde sigara satışı yasaklanıyor. Önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek
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Sigara ve tütün reklamları konusunda katı önlemler alan Belçika federal hükümeti, sigara otomatları konusunda da sınırlama getirdi. Belçika hükümetinin, gençlerin kolaylıkla ulaşabildiği yiyecek içecek sektöründeki sigara otomatlarını tamamen kaldırma kararı, meclis tarafından onaylandı. Temsilciler Meclisi'nde onaylanan yeni hükümet önerisine göre, sigara otomatları süpermarketler dışında yasaklanacak. 

Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan düzenlemeye göre, sigara otomatları sadece süpermarketlerin görünmeyen bölümünde yer alacak ve yaş sınırlaması olan özel paralarla kullanılacak.

Düzenleme, tütün ürünlerini daha az erişilebilir hale getirmeyi ve reşit olmayanlara sigara satma yasağının uygulamasını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Sağlık Bakanlığı'na göre, sigara otomatları genellikle geceleri, sıklıkla da gençlerin uğrak yeri olan yerlerde bulunuyor. Prensipte 18 yaşından küçüklerin otomatlardan sigara almasını engelleyen 'yaş sınırlamalı madeni paralar' kullanılmasına rağmen reşit olmayanlar da bunları kolayca elde edebiliyor. Süpermarketlerde, otomatlar tüketicinin gözünden uzak olduğu ve kasada yaş doğrulaması mümkün olduğu için şimdilik izin veriliyor.

BELÇİKA'NIN ARDINDAN HOLLANDA DA SERT TEDBİRLER ALIYOR

Hollanda ise 2032 yılından itibaren sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına sadece tütün dükkanlarında izin verecek. Hollanda hükümeti, 2024’ten itibaren süper marketlerde sigara satışını tamamen yasaklayacak. İnternet üzerinden sigara ve tütün ürünleri satışına da son verilecek.

Hükümet, sigara içilmesine izin verilen alanların sayısını da azaltacak. 2025 yılından itibaren oyun parklarında ve spor alanlarında sigara içmenin yasaklanması planlanıyor. Ülkede 2030 yılına kadar benzin istasyonları ve bakkal dükkanlarında sigara satışı devam edecek. 

SİGARA FİYATLARINI DA ARTTIRMAYI PLANLIYORLAR

Hollandalı kamu yayıncısı NOS’a göre, bu tarihten sonra aşamalı olarak genel bir satış yasağı uygulanmaya başlayacak.  Hükümetin planına göre, 2032 yılından itibaren sadece tütün dükkanlarından sigara alınabilecek. Bunun dışında hiçbir yerde sigara satışı olmayacak.

Hollanda hükümeti, sigara fiyatlarını da arttırmayı planlıyor. Şu anda ortalama 8 euro olan bir paket sigaranın, 2024'te yaklaşık 1,5 euro daha pahalı olması öngörülüyor.

Hükümet, tütündeki ÖTV artışı ile giderek daha fazla kişinin sigarayı bırakmasını sağlamayı amaçlıyor. Hollanda hükümetinin hedefi, 2040 yılında hiçbir gencin sigara içmeye başlamadığı bir toplum yaratmak. (BBC Türkçe)

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