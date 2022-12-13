Sigara yasağında son nokta. 2008'den sonra doğanlara satış yok. Sigarada Yaşa Takılanlar

Ülkede 14 yaş ve altındakilerin yasal olarak sigara satın almasını engellemek üzere alınan karar, 2023'te yürürlüğe girecek.

Yeni Zelanda Sağlık Bakan Yardımcısı Ayesha Verrall, yasanın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Binlerce insan daha uzun, daha sağlıklı yaşayacak. Sağlık sistemi, çok sayıda kanser türü gibi sigaranın neden olduğu hastalıkları tedavi etmeye gerek kalmaması nedeniyle 5 milyar dolar daha iyi durumda olacak" ifadelerini kullandı.

Vernall, 15 yaşın altındakilerin hiçbir zaman sigara alamayacağını söyleyerek, "Gençlerin sigaraya başlamamasını sağlamak istiyoruz, bu nedenle genç nesle tütün ürünleri satmayı veya tedarik etmeyi suç haline getireceğiz. Yasa yürürlüğe girdiğinde 14 yaşındakiler hiçbir zaman yasal olarak tütün satın alamayacak" dedi.

SİGARADA YAŞA TAKILANLAR

Öte yandan gazeteci İbrahim Haskoloğlu konu ilgili olarak “Yeni Zelanda'da 2008'den sonra doğanlara 'ömür boyu sigara satın alma yasağı' getirildi.” Bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımın altına espri cevaplar geldi. Bunlardan en ilgin ç olanı ise “Emeklilikte Yaşa Takılanlar”a (EYT) ithafen “Sigarada yaşa takılanlar” paylaşımı oldukça beğenildi.