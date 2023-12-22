Sigaranın zararları konulu panelde dikkat çeken sigara molası

Kırklareli Üniversitesi Kültür Merkezi’nde sigaranın zararlarından bahsedilen bir panel düzenlendi. Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Erol Sezer, söz konusu panelde Türkiye’de ve tüm dünyada sigara kullanımına ilişkin ciddi tedbirler alınması gerektiğini vurguladı. Recep Erol Sezer, sigaranın akciğer kanserinin neredeyse tek nedeni olduğunu belirtirken Türkiye’de de akciğer kanseri vakalarının son derece arttığını ifade etti.

Sezer, akciğer kanseri tedavisinin başarılı olma açısından sorunlu ve tedavinin pahalı olduğunu iletti ve şunları söyledi: "Böyle bir sorunla karşı karşıyayız. Yağmur gibi yağan akciğer kanseri problemimiz var, 25 bin kişi her yıl akciğer kanserinden ölüyor. Sigara içen birinin ortalama kaybettiği yaşam süresi 15 yıl. Türkiye'de en çok öldüren 5 kanserin 5'i de sigarayla bağlantılı"

Ayrıca panelde, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Program Direktörü Prof. Dr. Toker Ergüder, tütün ve tütün ürünlerinin ücretlerinde yapılan artışın caydırıcı olduğunu iletti. Sigara fiyatlarının dünyadaki diğer ülkelere nazaran Türkiye’de daha ucuz olduğunu bildiren Erdüger, Türkiye’nin en çok sigara içen ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

Panelin devamında Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür ve İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de sigaranın sebep olduğu zararları açıklayan konuşmalar yaptı.

Panel boyunca sigaranın zararları anlatırken verilen molada sigara içmek için dışarı çıkanların fazlalığı herkesi şaşırttı.