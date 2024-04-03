Sigaraya bir zam daha. İftardan önce tiryakilere kötü haber

Enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle Türkiye genelinde birçok tüketim ürününe zam gelirken, seçimden sonra artması beklenen sigara fiyatları da zamdan nasibini aldı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Winston grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Winston grubunun en pahalı sigarası 69 TL, en ucuzu ise 58 lira oldu.

İŞTE ZAMLI SİGARA FİYATLARI:

Winston Dark Blue & Deep Blue: 62 TL

Winston Slender: 62 TL

Winston: 64 TL

Winston Slims: 67 TL

Winston Xsence: 69 TL

Camel Slender: 59 TL

Camel Deep Blue: 60 TL

Camel Black & White: 60 TL

Camel Yellow & Brown: 63 TL

LD Slims: 59 TL

LD: 59 TL

Monte Carlo Slender: 58 TL

Monte Carlo: 58 TL

Camel Yellow 100 (Gram): 125 TL