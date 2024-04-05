Afyon'da 175 kişilik iftar

Afyonkarahisar’daki Şuhut Fatih Ortaokulu’nun öğretmen ve öğrencileri, okul bahçesinde düzenlenen iftar etkinliğinde buluştu.

Yaklaşık 175 kişinin katıldığı bu özel etkinlikte, öğretmenler ve öğrenciler oruçlarını birlikte açtı.

İftar yemeğinin ardından, okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni tarafından bir dua okundu.

Birçok öğrenci için bu iftar, birlikte oruç açmanın keyfini ilk kez yaşamak anlamına gelirken, diğerleri içinse bu tecrübenin tekrarıydı.

Okul müdürü Hasan Hüseyin Cacı, etkinliğin veli ve öğretmen iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, her yıl düzenlenen bu etkinliğin okul kültürünün bir parçası haline geldiğini ve bu birliktelikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sınıf öğrencisi Abdullah Çakmak, arkadaşlarının sevincine ortak olduğunu ifade ederken, Aleyna Ortanca ise son sınıf öğrencisi olarak iftarı sınıf arkadaşlarıyla birlikte açmanın mutluluğunu ve heyecanını paylaştı.