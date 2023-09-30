Sigaraya kallavi bir zam daha geliyor. Alkol zammı da yolda

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sigara ve alkole yakında yeni bir zam geleceğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sigaraya kallavi bir zam daha geliyor. Alkol zammı da yolda

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş Eylül ayı başında bir sigara grubuna gelen 5 TL'lik zammın ardından, diğer sigara grupları ile alkollü içkilere de yakın zamanda zam geleceğini açıkladı. Aybaş, "Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" dedi.

Eylül ayı başında bir sigara grubuna 5 TL'lik zam yapılmış, en ucuz sigara fiyatı 46 TL'ye, en pahalı sigara fiyatı ise 55 TL'ye yükseltilmişti.

"ZAMMIN ELİ KULAĞINDA"

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, diğer sigara grupları ile alkollü içkilere de yakın zamanda zam yapılacağını duyurdu. X (Twitter) hesabından konuyla ilgili paylaşım yapan Aybaş, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda. Alkol içkiler zammı da eli kulağında" dedi.

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