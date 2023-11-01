Sigaraya kallavi zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTI grubu sigaralara 5 lira zam geldiğini açıkladı. Böylece en ucuz sigara 50 lira oldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sigaraya kallavi zam

Bir sigara grubuna daha zam geldi. Haberi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

SİGARAYA 5 LİRA ZAM

Sosyal medya hesabından zam gelen grubun yeni sigara fiyatlarını paylaşan Dündar, "Hayırlı olsun sigaraya bir zam geldi" notunu düştü.

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EKİM'DE DE 5 TL ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada zammı, "Bir grup sigara çeşidine 5 lira zam geçişi oldu. Diğer gruplara da zam yolda" diyerek duyurmuştu.

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