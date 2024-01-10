Sigaraya yine zam geldi. En ucuz sigaranın fiyatı cep yakacak

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Sigaraya yine zam geldi. En ucuz sigaranın fiyatı cep yakacak
Yeni yılda zam gelmemiş son sigara grubu olan KT&G sigara grubuna da zam geldiği ortaya çıktı. Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar duyurdu.

2024 yılına zamla girmiş vatandaşlara bir kötü haber de, zam gelmemiş son sigara grubundan geldi.

Daha ocak ayını yarılamadan zamlanmış tüm sigara gruplarına bir de KT&G grubu eklendi.

Gelen zammı duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'ın paylaşımda yer alan bilgilere göre, en ucuz sigaranın fiyatı tiryakilere sigarayı bıraktıracak hale geldi. Liste paylaşan Dündar'ın paylaşımında yer alan rakamlara bakıldığında en ucuz sigaranın 57 TL olduğu görüldü.

KT&G grubunun en pahalı sigarasının ise 60 TL olması detayı dikkatlerden kaçmadı.

İşte Dündar'ın paylaştığı liste:

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DİĞER SİGARA GRUPLARINA DA ZAM GELMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde JTI ve Philip Morris sigara gruplarına zam gelmesinin hemen ardından BAT sigara grubuna da zam gelmişti.

Zam ile birlikte BAT grubunda en pahalı sigara 65 TL'ye yükselirken en ucuz sigara 50 TL olmuştu.

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