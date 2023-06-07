Sigaraya zammı geldi? Sigara ne kadar kaç TL oldu?

PM grubu sigaralarına yapılan zammın ardından BAT grubu sigaralarına da zam geldi. Sigara kullanıcıları sigaraların ne kadar kaç TL olduğunu merak ediyor. Peki, sigaraya zammı geldi? Sigara ne kadar kaç TL oldu?

Sigaraya zammı geldi? Sigara ne kadar kaç TL oldu?

PM ve BAT grubuna yönelik zamların ardından diğer sigara gruplarına da zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki, sigaraya zammı geldi? Sigara ne kadar kaç TL oldu?

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

PM grubu sigaralarına yapılan 5 TL'lik zam satış fiyatlarına da yansırken grubun en ucuz sigarası en ucuz sigarası 37 TL, en pahalısı ise 43 TL olmuştu.

PM grubunun ardından bugün 5 TL'lik bir zam da BAT grubu sigaralara geldi. Yapılan zammın ardından BAT grubunun en ucuz sigarası 36,50 TL olurken, en pahalı sigarası ise 42 TL oldu.

PM ve BAT grubuna yönelik zamların ardından diğer sigara gruplarında da fiyat artışı yaşanacağını belirten Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, rekabet kanunu gereği tüm firmaların aynı gün zam kararı açıklayamadığını belirtti.

Kulislerde konuşulan iddiaya göre enflasyon oranına göre düşük kalan sigara zamları nedeniyle yıl sonuna kadar sigaraya 5 TL'lik bir zam daha yapılması bekleniyor.

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