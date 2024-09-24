Sığınmacı sorununun Erdoğan-Esad görüşmesi ile çözülmesi çok zor! Dönmek istemiyorlar

FATİH ERBOZ / Yeniçağ Özel Haber

Karakuş, “İki ülkede sorunların çözümü için bir araya gelmek istiyor. Türkiye ortaya iradesini koyduktan sonra Suriye Devlet başkanı Esad’dan genel af adımı geldi. Bunun da ötesinde Suriye’ye görüşme konusunda İran ve Rusya da bastırıyor. Her iki ülkenin de Suriye’de çıkarları var. Bu aynı zamanda bölgesel çıkarları ile de ilgili. Türkiye için sorun ABD’nin desteklediği PKK-YPG bölgesi. Buraya kimse gitmek istemiyor, ayrıca her ne kadar af ilan etse de Esad’dan çekinen sığınmacılar da dönmek istemiyor” dedi.

SIĞINMACILARIN ÇEKİNCESİ: YPG BÖLGESİ VE ESAD

Türkiye’nin en üst düzeyde Suriye ile görüşme iradesini ortaya koyduğuna dikkat çeken Karakuş, şunları söyledi:

"Elbette Türkiye’yi ilgilendiren öncelikli konulardan biri sığınmacılar. Esad’ın Türkiye’deki sığınmacıları da kapsayan bir af çıkarmasına rağmen Türkiye’deki sığınmacıların dönmesi nasıl olacak henüz tam olarak netlik kazanmadı. Burada ana sorunlardan birincisi ABD’nin desteklediği PKK-YPG bölgesi. Buraya kimse gitmek istemiyor. Ayrıca Esad’ın af ilan etmesine rağmen Suriye yönetiminden çekinen sığınmacılar da var Türkiye’de. Türkiye’deki sığınmacıların ülkelerine dönebilmeleri için bu iki noktanın çok iyi ele alınıp, çözülmesi gerekiyor. Daha önce de Esad af çıkarmıştı. Hatta sığınmacıların geri dönmelerini sağlamak için mallarınıza el koyacağım çağrısında da bulunmuştu. Bunun sonucunda sığınmacıların mallarına el konuldu Suriye’de. Bu nedenle sığınmacıların tekrar ülkelerine dönülmesi için iki ülkenin çok iyi çalışması gerekiyor."

İRAN VE RUSYA DA DAHİL OLMA ÇABASINDA

Türkiye bir taraftan çağrısını yaparken diğer taraftan İran ve Rusya’nın Suriye Devlet başkanı Esad’a baskısını arttırdığını belirten Karakuş, “Rusya ve İran’ın da Suriye’deki çıkarlarının son dönemde ağırlık kazandı” diyerek şunları söyledi:

“Suriye’de özellikle İran yanlısı gruplar önemli bir gerileme yaşadı. İran Hizbullah’ın da gerilemesinden dolayı durumu toparlayabilmek için görüşmelere dahil olmak istiyor. Rusya’nın durumu Ukrayna savaşından sonra ortada. Ciddi anlamda bir gerileme de onlar yaşadı. Ukrayna savaşından tam olarak istediklerini aldıklarını söylemek zor. Hatta ciddi kayıpları var. Öyle ki cephanelikleri bile dağın altına alınmadığı için zarar görmeye başladı. Rusya Ukrayna’da aşırı özgüvenin verdiği olumsuz sonuçları yaşıyor. Sonuçta her iki ülke de bölgesel çıkarları konusunda istediklerini alamadıkları için Suriye’de zarar görmemek ve sürece dahil olmak istiyorlar. Türkiye ile yakın temas kurmalarının sebeplerinden birisi de bu. Ayrıca Esad’ın görüşmelere başlaması için yine bu nedenlerden dolayı baskı yapıyorlar”