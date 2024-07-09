Sığınmacılara karşı WhatsApp üzerinden örgütlenenlere operasyon

Dinar ilçesinde, Suriyelilere ev ve iş yerlerine zarar verilmesi, darp edilmeleri ve ırkçı sloganlar içeren pankartlar asılması gibi iddialara yönelik faillerini bulmak için polis harekete geçtiği bildirildi.

Yapılan soruşturmada, 73 kişinin üye olduğu bir WhatsApp grubunun keşif ve koordinasyon amaçlı kullanıldığı tespit edildi.

Sabah 07.00'de başlatılan operasyonla suçlamaları yönlendirme ve teşvik etmek olan 11 kişi gözaltına alındı ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.