Suriye’de 2011 yılında çıkan iç savaş sonrası milyonlarca Suriyeli ‘Geçici Koruma Statüsü’ altında Türkiye’de yaşamaya başladı. Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı bu yılın ekim ayı itibari ile 2.4 milyonu buldu Suriye’de Esad rejiminin sona ermesi ile birlikte dönüşler başlasa da Türkiye, dünyada en çok mülteci barındıran ülke olmaya devam ediyor.

Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar konusundaki en çok tepki çeken konuların başında sığınmacıların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanması geliyordu. Suriye’deki iç savaşın üstünden 15 sene geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayınlanan bir düzenleme ile artık ‘Geçici Koruma Statüsü’ altında bulunan yabancılar Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecek.

1 Ocak 2026 itibarıyla, bu kişilerden SGK’nın genel sağlık sigortalıları için uyguladığı katılım payı alınmaya başlanacak.

Mevcut uygulamada geçici koruma altındaki yabancılar, temel ve acil sağlık hizmetleri ile ilaçlarda herhangi bir katılım payı ödemiyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte alınacak bu katkı paylarının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na (SYDTF) aktarılacağı bildirildi.

ÜCRET SINIRI VE ÖDEME GÜCÜ ŞARTI

Geçici korunanlara sağlanacak sağlık hizmetine karşılık olarak sağlık hizmet sunucularına bir bedel ödenmesinin zorunlu olması halinde; SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan birim fiyatları geçecek veya daha düşük iskontoyu içerecek şekilde fiyat uygulaması yapılamayacak.

Aşılar hariç olmak kaydıyla geçici korunanlardan ödeme gücü olmadığı tespit edilenlere SGK tarafından bedeli karşılanmayan sağlık hizmetleri kapsamında sağlık hizmeti verilemeyecek.

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANLARA İADE YAPILACAK

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve geçici koruma yönetmeliğinde değişiklikler yapan yönetmeliğe göre, ödeme gücü bulunmadığı tespit edilen geçici korunanların ödediği katılım payları, talep etmeleri halinde sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca geri ödenecek.

Sunulan sağlık hizmeti bedeli, Sağlık Bakanlığı kontrolünde, SGK tarafından genel sağlık sigortalıları için belirlenmiş olan sağlık uygulama tebliğindeki bedeli geçmeyecek şekilde SYDTF'den üçer aylık dönemler halinde Sağlık Bakanlığına ödenecek. Bu ödeme daha önce AFAD tarafından yapılıyordu.

Önceki uygulamada tüm geçici korunanlar acil ve zorunlu haller dışında özel sağlık kuruluşuna doğrudan başvuru yapamazken, yeni düzenlemeyle bu kişilerden "ödeme gücü bulunmadığı tespit edilenlerin" özel sağlık kuruluşlarına doğrudan başvuruları yasaklandı.

GSS PRİMİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı son kararname ile GSS primi aralık ayı itibari ile 780,17 liradan 1.560,34 liraya yükseldi.

Türkiye’de GSS primini kendi ödeyenlerin sayısı 2,2 milyonu bulurken yaklaşık 7 milyon kişinin primini ise devlet ödüyor.