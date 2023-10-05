SİHA’lar Suriye’de terör bölgelerini yerle bir etti

Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki bombalı saldırı girişimi sonrası Suriye’deki terör bölgeleri SİHA’lar tarafından vuruldu. Operasyonda terör örgütünün gelir kaynağı olan birçok nokta hedef alındı.

SİHA’lar Suriye’de terör bölgelerini yerle bir etti

Geçtiğimiz hafta sonu hain terör örgütü PKK tarafından, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir saldırı girişiminde bulunuldu. Saldırı sonrası Meclis kürsüsünden seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Bir gece ansızın geliriz" mesajı sonrası harekete geçildi.

MSB'DEKİ TOPLANTIDAN OPERASYON MESAJI ÇIKTI

Dün akşam konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın yer aldığı toplantı sonrası sınır ötesi operasyon mesajı verildi.

TERÖR HEDEFLERİNE OPERASYON BAŞLADI

Tüm bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz saatlerde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Beklenen operasyon bugün Kamışlı ve Haseke'de başladı.

erdogan-mesaji-vermisti-siha-lar-kamisli-daki-16400708-3349-m.jpg
PETROL TESİSLERİ VE ELEKTRİK SANTRALLERİ BOMBALANDI

Başta SİHA'lar ve TİHA'lar olmak üzere bölgede terör örgütüne ait alt yapı, tesis depo, enerji hatları bombalandı. Hedefteki ana noktalar ise terör örgütünün gelir kaynağı olan petrol tesisleri ve elektrik santralleri oldu.

erdogan-mesaji-vermisti-siha-lar-kamisli-daki-16400708-5348-m.jpg

erdogan-mesaji-vermisti-siha-lar-kamisli-daki-16400708-9276-m.jpg

erdogan-mesaji-vermisti-siha-lar-kamisli-daki-16400708-9519-m.jpg

erdogan-mesaji-vermisti-siha-lar-kamisli-daki-16400708-9565-m.jpg

Öne Çıkanlar
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Son Haberler
Yemek protestosunda gözaltına alınan üniversite öğrencileri serbest bırakıldı Gündem
Yemek protestosunda gözaltına alınan üniversite öğrencileri serbest bırakıldı
Bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı Gündem
Bozayı saldırısına uğrayan 16 yaşındaki çocuk yaralandı
Kim Kardashian'ın deri pantolonu yayın sırasında patladı Magazin
Kim Kardashian'ın deri pantolonu yayın sırasında patladı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan cinsiyet tercihleri ile ilgili açıklama Video
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'tan cinsiyet tercihleri ile ilgili açıklama
Rant hırsı ve sorumsuzluğun faturasını çocuklar canlarıyla ödedi Gündem
Rant hırsı ve sorumsuzluğun faturasını çocuklar canlarıyla ödedi
Alışveriş merkezinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti Gündem
Alışveriş merkezinin balkonundan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti
Komşuda koronavirüs vakalarında patlama Gündem
Komşuda koronavirüs vakalarında patlama