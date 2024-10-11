Sihir Dükkanı, Türkiye’nin en büyük popüler kültür mağazasını Ankara’da 12 Ekim’de açacak

Başkentli beyaz perde tutkunlarının hayali gerçek oluyor. Türkiye’nin en büyük popüler kültür mağazalarından Sihirli Dükkan, 6. şubesini Ankara’da açıyor. 12 Ekim itibarıyla Harry Potter, Star Wars, Wednesday, Yüzüklerin Efendisi gibi pek çok efsanevi yapımların dünyasını gerçeğe dönüştürüyor. Geniş ürün yelpazesiyle film hayranlarına unutulmaz bir deneyim alanı sunacak marka, açılış günü için de misafirlerine çeşitli sürprizler yapacaklarını duyurdu.

Türkiye’nin en büyük kültür mağazası olarak başkentte ikinci lokasyonlarını açacaklarını belirten Sihir Dükkanı Genel Müdürü Fırat Oğuz, “Mağazamızla birlikte sinema evreninin büyüsünü hayranlarının ayağına kadar getiriyoruz. Ankara’daki yeni lokasyonumuzla birlikte Harry Potter Evreninde yer alan fantastik ürünlerden Star Wars'ın ışın kılıçlarına, Wednesday'in gizemli aksesuarlarından Yüzüklerin Efendisi'nin eşsiz ürünlerine kadar geniş bir koleksiyona yer vereceğiz. Sadece ürünler değil, etkinliklerle de en sevilen serilerin atmosferini gerçeğe dönüştürecek, hayran topluluklarını bir araya getirerek bağ kurmalarını sağlayacağız. “Sihrin deneyimle buluştuğu yer” şeklinde tanımladığımız, ülkemizde bir ilk niteliği taşıyan mağazamızda, hem açılış günü hem de her hafta sonu ziyaretçileri farklı sürprizlerle karşılayacağız” diyerek açılışa dair de detaylı bilgiler aktardı.

AÇILIŞTA ILK 1000 KIŞIYE 3 BIN TL DEĞERINDE SET HEDIYE EDILECEK

Sihir Dükkanı’nın hobi, aksesuar, koleksiyonluk, tekstil gibi ürün gruplarının yer alacağı Ankara’daki yeni mağazasının açılış teması kostümlü kıyafetler olacak. Kostümlü ziyaretçilere özel indirimler tanımlanırken, düzenlenecek kostüm yarışmasında birinci seçilen kişiye de 5 bin TL değerinde hediye çeki takdim edilecek. Mağazanın ilk 1000 ziyaretçisine ise 3 bin TL değerinde özel hediye seti armağan edilecek.

Sosyal medyanın ünlü isimlerinin de katılacağı açılışın ardından da mağazada birçok etkinlik gerçekleştirilmeye devam edecek. Sihir dükkanı, interaktif deneyimler ve yaratıcı etkinliklerle hayranların buluşma noktası haline gelecek.

Ziyaretçiler, workshoplar ve fan etkinlikleri sayesinde, koleksiyonlarına özel parçalar eklemenin ötesine geçerek ilgilerini derinleştirme fırsatı bulacak. Atölye çalışmaları, koleksiyon etkinlikleri ve tematik buluşmalarla popüler kültürün dehlizlerine dalacak.

“ZAMAN MAKINESI GIBI, HAYRANLARI HAYALLERININ ÖTESINE TAŞIYORUZ”

Ankara’daki yeni mağazalarının popüler kültürün tüm renklerini tek bir çatı altında bir araya getirdiğine dikkat çeken Sihir Dükkanı Genel Müdürü Fırat Oğuz, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Global çapta adeta bir efsane haline gelmiş film serileri için Türkiye’de bugüne kadar benzeri görülmemiş bir deneyim sunuyoruz. Tıpkı Bursa ve İstanbul’daki şubelerimiz gibi popüler kültür tutkunları için tasarlanan bu mağaza, en büyük ve geniş içerikli olmasıyla diğerlerinden ayrılıyor adeta bir zaman makinesi gibi hayranları hayallerinin dünyasına taşıyacak. Gelecek dönemde de farklı şehirlerde mağazalaşmak ve ülkemizin dört bir yanındaki popüler kültür hayranlarına hitap etmek için çalışacağız.”