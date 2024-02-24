Sihirbazdan Biden'a 'yapay zeka’ numarası: Seçmenlere sahte ses kaydı gönderilmişti

ABD'de 2024 seçimleri çerçevesinde, New Hampshire eyaletinde yapılan ön seçimden bir gün önce seçmenlere Başkan Joe Biden'ın sahte ses kaydı gönderildiği ortaya çıkmıştı.

Sahte ses kaydını bir sihirbazın yapay zekayla oluşturduğu tespit edildi.

Yapay zeka teknolojisinden yararlanarak Biden'ın sahte ses kaydını oluşturan kişinin, New Orleans eyaletinde sihirbazlık gösterileriyle geçinen Paul Carpenter olduğu belirlendi.

“DEMOKRAT ADAY PHILLIPS'İN ÇALIŞANI PARA TEKLİF ETTİ”

Söz konusu kaydı Demokrat Parti'deki bir başka aday Dean Phillips'e çalışan Steve Kramer'in kendisinden istediğini belirten Carpenter, kaydın nerede kullanılacağına ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi.

Carpenter, sahte ses kaydını Eleven Labs isimli bir programda yaptığını kaydetti.

“SESİN OLUŞTURULMASI 20 DAKİKADAN AZ SÜRDÜ”

Yapay zeka ile insanları yanıltmanın "çok kolay" olduğunu belirten Carpenter, "Sahte sesin oluşturulması 20 dakikadan az sürdü ve yalnızca 1 dolara mal oldu" diye konuştu.

Carpenter, telefonla ödeme sistemi Venmo’dan bu iş için sadece 150 dolar aldığını gösteren kayıtları da paylaştı.

Ortak tanıdık aracılığıyla tanıştıklarını vurguladığı Carpenter için bazı web siteleri ve sosyal medya yönetimi alanında çalışmalar yaptığını aktaran Carpenter, yapay zeka alanındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

23 Ocak'ta New Hampshire eyaletinde gerçekleşen ön seçimlere saatler kala seçmenlerin telefonuna Biden'ın sahte ses kaydı gönderilmişti.

Ses kaydında, "Salı (günü) oy vermek yalnızca Cumhuriyetçilerin Donald Trump'ı yeniden seçme arayışlarına olanak tanıyor. Oyunuz bu salı değil, kasım ayında fark yaratacak" ifadeleri yer almıştı.

Eyalet başsavcılığı, sahte ses kaydıyla başkanlık ön seçimlerinde, "Seçmenin oy kullanmaktan vazgeçirmeye çalışıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı.