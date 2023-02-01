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Bütün sihirbazlık hilelerini tek tek anlattı. Artık herkes sihirbaz olabilir

Sosyal medyada bir genç tarafından yayınlanan video, kısa sürede viral oldu. Bir genç yüklediği videolarla birbirinden ilginç sihirbazlık hilelerini nasıl yaptığını tek tek anlattı.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 11:30
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Sihirbazlık hilelerini sosyal medyada tek tek anlattı

Bütün sihirbazlık hilelerini tek tek anlattı. Artık herkes sihirbaz olabilir
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Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Son olarak paylaştığı sihirbazlık videolarıyla tanınan bir genç tarafından yayınlanan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

Sihirbazların yaptıkları göz oyunları hemen hemen birçok kişinin ilgisini çekiyor.

Şapkadan tavşan çıkarma, ağızdan alev püskürme, yoktan para var etme herkesin hayranlıkla izlediği sihirbazlık numaralarından sadece bir tanesi.

Aslında söz konusu bütün numaralar kısa bir ani el hareketiyle yapılıyor.

Sosyal medyada yayınlanan videoda bir kişi en çok bilinen sihirbazlık numaralarının nasıl işlediğini gözler önüne serdi.

En popüler parmakta ateş taşıma numarasında aslında sihirbazın iki elinde de birer çakmak olduğu ve çakmağı yaktığı an parmağını ateş seviyesinde tuttuğu görüldü.

Daha sonra videonun devamında çokça yapılan çeşitli kart numaralarının nasıl yapıldığı anlatıldı.

Sihirbaz numaralarının deşifre edildiği o anlar sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada videolar hakkında çok sayıda yorum yapıldı. Söz konusu videolar, kısa sürede çok sayıda izlenme aldı.

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Kendisine siyasetçi diyen ilizyonistlerde hile yapıyor! Halkın gözününü burada olduğu gibi boyuyor!
1.02.2023 11:53
Tamam işte Akp'nin 21 yıl boyunca yaptığı numaraların bunlardan hiçbir farkı yok. Millet ittifakı iktidara gediğinde Akp'nin bütün rezilliklerini tek tek ifşa etmeli!  
 
XYZ
1.02.2023 11:40
SİZ ZATEN EN İYİSİNİ YAPIYORSUNUZ  
 
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