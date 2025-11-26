MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 2’nci açılım süreci, terör örgütü PKK’nın silah bırakıp fesih kararı almasıyla devam ediyor.

PKK’NIN SURİYE KOLUNDA ENTEGRASYON ÇIKMAZI

Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusunda konuşlu IŞİD'e karşı ABD ile işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG), PKK'nın uzantısı olduğunu belirterek silah bırakma kararının bu örgütü de kapsaması gerektiğini belirtiyor. YPG, terör örgütü IŞİD'e karşı ABD ile işbirliği yapan Suriye Demokratik Güçleri'nin de omurgasını oluşturuyor.

Erdoğan, 12 Mayıs'ta yaptığı açıklamada PKK'nın fesih kararı ile ilgili "Kuzey Irak ile birlikte Suriye ve Avrupa başta olmak üzere örgütün tüm uzantılarını da kapsayan bir karar olarak değerlendiriyoruz" demişti.

Aralık 2024'te Suriye'de Esad yönetiminin devrilmesinin ardından yeni kurulan hükümet 10 Mart'ta SDG (YPG) ile bir entegrasyon anlaşması imzalanmıştı. Ancak imzalanan anlaşma tam anlamıyla uygulanmadı ve SDG’nin Suriye’ye entegresi gerçekleşmedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, geçtiğimiz aylarda YPG’nin entegre çalışmamasını ‘oyunbozanlık’ olarak tanımlayarak, “Suriye'deki olumlu gelişmelerden rahatsız olanlar var. YPG oyunbozanlık yapıyor, sisteme entegre olmuyor ve olumlu havayı bozuyor. Burada bir meydan okuma var. Sorunları barışçıl bir şekilde çözmek istiyoruz” demişti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 2 Eylül’deki grup toplantısında SDG’nin mutabakata riayet etmesinin altını çizerken, “SDG/YPG’nin Suriye yönetimi ile 10 Mart 2025 tarihinde imzaladığı mutabakat zaptına riayet ve gereğini harfiyen yapması, aksi halde Ankara ile Şam’ın ortak iradesiyle askeri müdahalenin kaçınılmaz hale geleceği herkesçe bilinmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise imzalanan mutabakatın eksiksiz uygulanmasını vurgularken, "Suriye'nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı, doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz" şeklinde ifade etmişti.

ÖCALAN’DAN SDG’YE ‘ENTEGRE’ FORMÜLÜ

SDG çıkmazı devam ederken, TBMM’deki Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda AKP-MHP ve DEM Parti’nin birer üyesi terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan ile İmralı’da görüştü. Görüşmeye dair kulis bilgileri ise gelmeye başladı.

Öcalan’ın görüşmede SDG’ye mesaj verdiği aktarılıyor. Yandaş Abdulkadir Selvi'nin bir kaynaktan aldığı bilgide şu ifadeler yer aldı:

“Öcalan, SDG’nin Suriye’ye entegre olması konusunda net mesaj vermiş. SDG’nin, Suriye ordusuna entegre olmasını isterken bunu gerekçelendirmiş. Yeni Suriye’nin bir parçası olmanın önemine değinmiş.”

Ankara tarafından SDG'nin silahları bırakması beklenirken, Öcalan'dan 'entegre' formülünün gelmesi ise dikkat çekti.