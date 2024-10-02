Siirt seferber oldu, kayıp kız bulundu!

Kaynak: İHA
Siirt seferber oldu, kayıp kız bulundu!

Siirt'te ailesinin kayıp ilanı verdiği 13 yaşındaki Berfin'den saatler sonra iyi haber geldi. Ekiplerin bulmak için seferber olduğu Berfin sonunda bulundu.

Siirt'te kendisinden haber alınamayan 13 yaşındaki kız çocuğu, fıstık bahçesinde bulunarak ailesine teslim edildi. Merkeze bağlı Tuzkuyusu köyünde evden ayrılan 13 yaşındaki Berfin Ç. bir süre sonra haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Olay yerine Jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, kayıp kızın bulunması için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çocuk, arama çalışmaları sonucunda köyden 5 kilometre uzaklıkta bulunan fıstık bahçelerinde bulundu. Sağlık durumu iyi olan kız çocuğu ailesine teslim edildi.

Siirt seferber oldu, kayıp kız bulundu!

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