Siirt-Şirvan Yolu'nda korkutan kaza: Virajı alamayan TIR devrildi!

Siirt-Şirvan karayolunda ilerleyen bir tır, virajı alamayınca kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, Siirt-Şirvan karayolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 21 ACG 405 plakalı tır, sürücüsünün dikkatsizliği veya yol şartları nedeniyle virajı alamaması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

SAĞLIK VE JANDARMA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Kazanın hemen ardından yapılan ihbarla birlikte olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk yardım uygulamasının ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Kazayla ilgili detaylı inceleme ve soruşturma başlatıldı.

