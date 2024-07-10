Siirt’i kuvvetli rüzgar vurdu! Araçlar...

Siirt'te kent merkezinde öğleden sonra kuvvetli rüzgar etkisini gösterirken, yaşamı da olumsuz yönde etkiledi.
Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi’nde bulunan Yeni Mahalle Polis Merkezi’nin bahçesindeki ağaç kırıldı ve kırılan büyük dal park halindeki polis aracının üzerine devrildi.
Öte yandan, aynı saatlerde, Hz. Fakirullah Caddesi'nde de bir ağaç, park halindeki hafif ticari araç ve motosikletin üzerine devrildi.
İki olayda da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştuğu öğrenildi.