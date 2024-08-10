Siirt’te 170 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA
Siirt’te 170 kilogram esrar ele geçirildi

Siirt'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyonda, 170 kilogram esrar ele geçirildi ve 3 kişi gözaltına alındı.

Siirt Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'Jandarma Uzm. Çvş. Bahri Erciyes Narko Terör Operasyonu' kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda; Y.A. R.N. ve Z.A. isimli şüphelilerin Diyarbakır ilinden Siirt iline uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı tespit edilmiştir. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından, Siirt il merkezi Kezer mevkiinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda, şüphelilerin kullandığı araçlar durdurulmuş ve yapılan aramalarda 150 kilogram kubar esrar, 20 kilogram toz esrar ele geçirilmiştir. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıslar, adli makamlara teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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