Siirt’te 2 yaşındaki çocuk balkondan beton zemine çakıldı

Kaynak: DHA
Siirt’te 2 yaşındaki çocuk balkondan beton zemine çakıldı

Siirt’te 4'üncü kattaki evlerinin balkonundan düşen 2 yaşındaki Aselnur Çengel, yaşamını yitirdi.

Akşam saatlerinde Kooperatif Mahallesi 1708’inci Sokak’ta bulunan 6 katlı apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın 4’üncü katındaki evlerinin balkonunda oyun oynayan Aselnur Çengel isimi küçük kız çocuğu dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Aselnur, yapılan ilk müdahaleden sonra kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aselnur’un cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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