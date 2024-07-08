Siirt’te anız yakan 5 kişiye 34 bin 794 TL ceza

Valiliğin sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, şehir genelinde valilik emri ile yasaklanmasına rağmen anız yaktığı belirlenen 5 kişiye, toplam 34 bin 794 TL para cezası kesildiği ifade edildi. Açıklamada, “Siirt il genelinde Valilik Genel Emri ile anız yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Anız yakma yasağına aykırı davranan 5 kişiye toplamda 34 bin 794 TL idari para cezası uygulanarak, şahıslar hakkında adli işlem başlatılmıştır. Yangınlara sebep olmayalım; geleceğimizi hep birlikte koruyalım” denildi.