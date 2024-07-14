Siirt’te anız yakan şahsa 57 bin lira ceza

Siirt Valiliği, anız yakan şahıs hakkında bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da saat 11.30'da Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Gökçebağ Beldesi Yeni Mahalle Birmahor mevkisinde anız yangını ihbarı alındığı ifade edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Gökçebağ Beldesi Yeni Mahalle girişinde O.U.'nun 30 dönümlük tek parça anız halde bulunan arazinin etrafını pulluklar ile sürerek bilinçli bir şekilde ateşe verdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Anız yakma yasağına aykırı davranan şahsa, dönüm başına bin 933 TL olmak üzere toplamda 57 bin 990 TL idari para cezası uygulanmıştır. Siirt il genelinde valilik genel emri ile anız yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.