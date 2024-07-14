Siirt’te anız yakan şahsa 57 bin lira ceza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Siirt’te anız yakan şahsa 57 bin lira ceza

Siirt Valiliği, anız yakma yasağına aykırı davranan bir kişiye toplamda 57 bin 990 lira idari para cezası kesildiğini bildirdi.

Siirt Valiliği, anız yakan şahıs hakkında bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamada, 14 Temmuz'da saat 11.30'da Siirt İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi olan Gökçebağ Beldesi Yeni Mahalle Birmahor mevkisinde anız yangını ihbarı alındığı ifade edildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, Gökçebağ Beldesi Yeni Mahalle girişinde O.U.'nun 30 dönümlük tek parça anız halde bulunan arazinin etrafını pulluklar ile sürerek bilinçli bir şekilde ateşe verdiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "Anız yakma yasağına aykırı davranan şahsa, dönüm başına bin 933 TL olmak üzere toplamda 57 bin 990 TL idari para cezası uygulanmıştır. Siirt il genelinde valilik genel emri ile anız yakmak kesinlikle yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

aw246712-01.jpg

İlgili Haberler
Anız yangını korkuttu. Evlere sıçramadan söndürüldü
Son Haberler
Zehir tacirlerine son anda baskın Gündem
Zehir tacirlerine son anda baskın
25 dönümlük arazi kül oldu Yerel Haberler
25 dönümlük arazi kül oldu
UEFA müfettişlerinden Büyükekşi'ye Avrupa Şampiyonası sorgusu Spor
UEFA müfettişlerinden Büyükekşi'ye Avrupa Şampiyonası sorgusu
Almanya'da silahlı saldırı. 2 kişi öldü Dünya
Almanya'da silahlı saldırı. 2 kişi öldü
Olmaz denileni yaptı. Şimdi 6 dönümlük arazide üretim yapıyor Yaşam
Olmaz denileni yaptı. Şimdi 6 dönümlük arazide üretim yapıyor
Suç olduğunu bilsek yapmazdık. AK Gençlik Başkanı'nın savunması pes dedirtti Gündem
Suç olduğunu bilsek yapmazdık. AK Gençlik Başkanı'nın savunması pes dedirtti
Mezuniyet cübbesini annesine giydiren genç kadının moralini bozan yorum Yaşam
Mezuniyet cübbesini annesine giydiren genç kadının moralini bozan yorum