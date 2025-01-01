Siirt'te devrilen hafriyat yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı

Siirt'te sabah saatlerinde meydana gelen kazada, hafriyat yüklü bir kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyonun devrilmesiyle birlikte yola dökülen hafriyat nedeniyle Siirt-Batman kara yolunda trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, Siirt-Batman kara yolunun sabah saatlerinde Kurtalan ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyondan dökülen hafriyat, yolu kapatırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedbir amaçlı Kurtalan Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralı sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından yola dökülen hafriyat nedeniyle Siirt-Batman kara yolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Jandarma ekiplerinin yönlendirmeleriyle trafik kontrollü bir şekilde sağlandı. Ekipler, yola dökülen hafriyatın temizlenmesi için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kamyonun devrilme nedeninin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.