Siirt’te devrilen traktör can aldı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Siirt’te devrilen traktör can aldı!

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Sarıdana köyünde meydana gelen kazada, Mehmet Sıddık Kümek (65) kontrolünü kaybettiği traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Sarıdana köyünde meydana geldi. Mehmet Sıddık Kümek'in kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Kümek, ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Kümek, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kümek'in cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siirt’te devrilen traktör can aldı!

Siirt’te devrilen traktör can aldı!

Siirt’te devrilen traktör can aldı!

Son Haberler
Trabzonspor 3 büyüklere karşı galibiyet hasretine son vermek istiyor
Trabzonspor 3 büyüklere karşı galibiyet hasretine son vermek istiyor
Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!
Saray’ın torpilli danışmanına Cemal Enginyurt’tan sert ayar!
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?
14 yaşındaki çocuk babasını öldürdü. Suç ölende mi öldüren de mi?
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı
Nil’in kıyısında tarih uyanıyor! Gün yüzüne çıktı
Nil’in kıyısında tarih uyanıyor! Gün yüzüne çıktı