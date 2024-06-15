Siirt'te hasat başladı 16 ülkeye gönderiliyor. Kilosu 30 dolar

Kurtalan ilçesi Yunuslar köyünde, Türkiye'nin en büyük tek parça halindeki 230 dönümlük böğürtlen bahçesinde hasat töreni gerçekleştirildi.

Törene Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Batman Valisi Ekrem Canalp, AKP Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Siirt İl Jandarma Komutanı Emrullah Büyük, Siirt İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Siirt ve Batman üniversitelerinin rektörleri ve diğer protokol üyeleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

30 DOLAR DEĞERİNDE

Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, törende yaptığı konuşmada, böğürtlenlerin kilogramının yaklaşık 30 dolar değerinde olduğunu ve bu üründen yüksek katma değer elde edildiğini vurguladı. Kızılkaya, böğürtlenin dünya çapında ihraç edilebilecek çok kıymetli bir ürün olduğunu belirterek, "Burada bir başarı öyküsüne tanıklık ediyoruz. 2019-2023 yıllarını kapsayan 11. kalkınma planında tarım, turizm ve savunma olmak üzere üç stratejik konu belirlenmişti. Tarımda katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi önemseniyor. Böğürtlen hasadıyla elde edilen katma değer, diğer ürünlerimizden daha yüksek. Böğürtlen, ihracatta savunma sanayi kadar kıymetli bir ürün. Meyve suyu ve pastacılık gibi birçok alanda, özellikle dondurulmuş olarak, dünyanın dört bir yanına ihraç edilebilecek çok değerli bir ürün" dedi.

“ÜLKE EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYOR”

Firma yetkilisi Kasım Keremullah Ceylan ise Bursa'nın böğürtlen üretiminde il bazında birinci sırada olduğunu, ancak Türkiye'de tek parça böğürtlen işletmesi olarak kendilerinin birinci sırada yer aldığını ifade etti. Ceylan, "230 dönüm dikili alanda üretime devam ediyoruz. Büyük bir kalite ve standart yakaladık. Böğürtleni taze olarak hem iç piyasada hem de yurt dışına ihraç edebiliyoruz. Ülke ekonomisine katkıda bulunuyor ve döviz getiriyoruz" diye konuştu.