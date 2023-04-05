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‘Hüzün Çiçeği’ni koparanlar servet ödeyecek! Aman dikkat…

Siirt'te endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" veya "hüzün çiçeği" diye bilinen ters laleyi koparanlara 244 bin 315 lira ceza uygulanacak.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 13:26
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Siirt'te Hüzün Çiçeği diye bilinen ters laleyi koparanların cezası 244 bin 315 lira

‘Hüzün Çiçeği’ni koparanlar servet ödeyecek! Aman dikkat…
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Editör: Özge Ceren Çimen

Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ters lalelerin korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ters lalelerin 20 gün boyunca yaşayabildiği aktarılan açıklamada, çiçeğin ilkbaharda dağları renklendirdiği aktarıldı.

Ters lalelerin bölgenin bir değeri olduğu vurgulanan açıklamada, ters lalenin koparılmasının yasak olduğu, bunu koparanlara biyolojik çeşitliliği tahrip etme suçundan 244 bin 315 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

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