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Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıslara para cezası

Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şahıs hakkında idari para cezası kesildi.

Haber Giriş: 11 Mart 2023 Cumartesi - 10:12
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Siirt’te kaçak avcılara operasyon

Siirt'te kaçak avcılık yapan şahıslara para cezası
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İHA'nın haberine göre, Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ve Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçak avcılığa geçit verilmiyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) Siirt İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Siirt ili Eruh ilçesi içerisinde kırsal bölge ve köylerinde Kemerli İlçe Jandarma Karakol Komutanlığıyla yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında 4915 sayılı kanunun ilgili maddelerini ihlal ederek avcılık belgeleri olan fakat rezervasyon almadan kota dışı avlanan 3 şahıs hakkında idari para cezası ve 1 adet yabani tavşan vuran şahıs hakkında tazminat bedeli Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından uygulanmış olup cansız tavşan toprağa gömülerek imhası gerçekleşmiştir. İlimizde yaban hayvanları için en önemli tehdit olan yasa dışı avcılık faaliyetleriyle mücadele çalışmalarına kararlılıkla devam edilecektir” denildi.

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